В Северо-Казахстанской области начали cтроительство молочно-товарных ферм

В Северо-Казахстанской области по итогам года рост объемов производства в отрасли сельского хозяйства должен быть не менее 4%. Такое поручение дал глава региона Кумар Аксакалов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

На заседании акимата обсуждали итоги развития отрасли за последние четыре месяца. В этом году в регионе должны начать строительство 10 молочно-товарных ферм.

«Три агроформирования уже получили через СПК «Солтустик» поддержку на общую сумму 801 млн тенге. Еще двум ТОО в мае перечислим средства. Пока планируем 10 молочных комплексов на 5 тысяч голов скота. Из них в этом году предварительно 2,8 тысяч завезут. Строительство комплексов началось», - сообщил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов.

Он добавил, что еще пять районов не предоставили ни одного проекта.

«Динамика развития должна отразиться на уровне заработных плат жителей области по всем отраслям. В том числе по сельскому хозяйству. Конъюнктура на продукцию отрасли хорошая. И пшеница, и кормовые, и мясо, и молоко все можно хорошо реализовать. Соответственно, должно отразиться на заработной плате», - подчеркнул К.Аксакалов.