Казахстанцы почти не покупали машины во время ЧП

Продажи и регистрация автомобилей в Казахстане показали исторический минимум в апреле 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ).

"В апреле официальными дилерами было реализовано 1 122 легковых автомобилей и коммерческой техники - в шесть раз меньше, чем в марте. Из них на учет в органах регистрации поставлено всего 213. Казахстанский авторынок пережил крупнейшее месячное падение", - отмечает вице-президент АКАБ Анар Макашева.

В связи с пандемией COVID-19 и введенным карантином в городах и регионах страны дилеры вынуждены были приостановить или ограничить свою деятельность.

Только в конце апреля появилась активность, после того, как в стране заработала первичная регистрация онлайн для официальных дилеров.

Тем не менее большая часть из проданных новых автомобилей в апреле будет зарегистрирована в мае-июне.

"Апрель – действительно знаковый месяц для всего автобизнеса страны, время новых возможностей и открытий. Ситуация простимулировала бизнес и государство активно внедрять онлайн-торговлю. Появилась возможность первично регистрировать автомобили через egov.kz. Очень важно, что министерства понимают значимость автоматизации своих услуг", – говорит Макашева.

В апреле в зачете марок лидирует Toyota – продано 224 автомобиля.

Автомобилей Lada продано 172 единицы, машин UAZ – 127 единиц.

Также продано 80 автомобилей Renault.

Дилерам Hyundai удалось реализовать 77 машин. Столько же продали коммерческих автомобилей GAZ.

Продано 57 авто марки Chevrolet.

Также в статистику попали: Lexus - 29 автомобилей, BMW и Kia – по 28 единиц, Ravon - 17 и Nissan - 16 машин.

На вторичном рынке наблюдалось затишье, и это несмотря на возможность онлайн-переоформления между физическими лицами.

"В апреле 2020 года на учет поставлено всего 2 853 автомобиля, или в 40 раз меньше средних значений", - указывает АКАБ.

Большую часть из них зарегистрировали в ВКО, Алматы и Карагандинской области.

В мае ситуация начинает стабилизироваться.

В связи со смягчением карантина во многих регионах страны открыли свои двери спецЦОНы и дилерские центры.

Количество регистраций растет, в том числе за счет оформления продаж в апреле.

Участники рынка ожидают увеличения продаж уже в ближайшие месяцы.