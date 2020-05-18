В реконструкцию оросительных систем Жамбылской области Казахстана вложат 24,7 млрд тенге

Значительное сокращение дефицита поливной влаги и увеличение площади орошаемых земель планируют уже в этом году в Жамбылской области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, регион с рабочим визитом посетил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. Цель поездки, в которой министра сопровождал аким области Бердибек Сапарбаев, - знакомство с проектами, реализуемыми в водохозяйственной сфере по созданию эффективной оросительной системы, без которой невозможно увеличение площади поливных земель.

На сегодняшний день орошаемая площадь жамбылских сельхозземель составляет около 110 тысяч гектаров. Стоит задача увеличить подобные площади до 200 тысяч гектаров. После проведения реконструкции оросительных систем данная цифра должна увеличиться как минимум до 180 тысяч гектаров.

В Жамбылском районе к системе магистрального канала Раис с межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами подвешено более 3 тысяч гектаров полей. Здесь 36 крестьянских хозяйств высаживают люцерну, кукурузу и бахчевые культуры. Между тем, 1 332 гектара не используются по причине недостатка воды. Проводимая реконструкция позволит решить данную проблему.

Аналогичная ситуация на магистральном канале «Исмаил» протяженностью 8,4 километра - здесь будут восстановлены орошаемые земли на площади 798 гектаров.

Реализация второй фазы проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем позволит улучшить мелиоративного состояние орошаемых земель Жамбылского района на площади в пять тысяч гектаров.

Всего по области будет произведена реконструкция 310 объектов водохозяйственных гидромелиоративных систем за счет займа Европейского банка реконструкции и развития в размере 24,7 миллиарда тенге.

Руководитель филиала РГП «Казводхоз» Казыбек Бедебаев среди проблем отметил необходимость увеличения объема водохранилища Караконыз с 8,5 миллиона кубометров до 18,5 миллиона, плохое состояние гидрологического поста в селе Жасоркен, ремонт подпорного сооружения ТОО «Химпарк Тараз».

«Помимо ремонта каналов, также нужно строить скважины, по возможности бетонировать все имеющиеся каналы. Пусть это обойдется несколько дороже, но прослужит гораздо дольше и позволит существенно уменьшить потери воды», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев напомнил о поручении Президента страны в ближайшие 10 лет увеличить площадь поливных земель с 1,6 до трех миллионов гектаров. Подобные проекты важны для развития сельского хозяйства и повышения уровня жизни крестьян, подчеркнул министр.

В Байзакском районе продолжается ремонт магистрального канала «Байзак» с внутрихозяйственными каналами Туймекент, Донсары, Утеген, Узын протяженностью 21,9 километра. В результате будут восстановлены орошаемые пашни на 1 000 гектаров. А реконструкция магистрального канала «Самбет» с внутрихозяйственными каналами Отарбек, Болпан, Анар и Утелбалык добавит еще 700 гектаров поливных земель.

Бердибек Сапарбаев и Магзум Мирзагалиев ознакомились с деятельностью механизированного отряда Байзакского района по очистке каналов, в котором имеется 17 единиц техники. Рабочие приступили к очистке уже пятого канала в Таласском районе. В результате деятельности мехотряда тарифы на данный вид работ снизились более чем вдвое, и всё больше крестьян получают доступ к поливной воде.

Также в этом день глава Минэкологии посетил ряд водохозяйственных объектов в Шуском и Кордайском районе, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.