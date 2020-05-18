Казахстанские НПЗ переведены на минимальный технологический режим

Казахстан 18 мая 2020 18:35 (UTC+04:00)
Казахстанские НПЗ переведены на минимальный технологический режим

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы переведены на минимальный технологический режим. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Мы перевели наши нефтеперерабатывающие заводы на минимальный технологический режим, чтобы избежать затоваренности продуктов и такая ситуация у нас отслеживается по Российской Федерации. Наверное, с учетом снижения карантинных мероприятий мы сможем увидеть положительную динамику потребления нефтепродуктов», - сказал Асет Магауов

Вице-министр также рассказал о ситуации с реализацией дизельного топлива.

«По дизельному топливу мы сейчас никаких проблем не видим. Благодаря весенним полевым работам, спросу со стороны грузового транспорта потребление дизельного топлива находится на приемлемом уровне», - отметил Асет Магауов.

Ранее сообщалось, по данным Минэнерго, объем потребления бензина по итогам 4 месяцев 2020 года составил 1 206,7 тыс. тонн или 91% к аналогичному периоду прошлого года. В апреле текущего года потребление составило 222 тыс. тонн, что на 30% ниже чем в феврале текущего года (319,6 тыс. тонн).Такая же ситуация наблюдается и в соседних странах.

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