Казахстан наращивает объем экспорта нефти в Китай. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Объем экспорта в Китай действительно стал интересным направлением с учетом снижения цен в европейском направлении и заявки от компаний увеличились. Объем экспорта соответственно вырос с 50 тысяч тонн в апреле по нашим прогнозам до 230 тысяч тонн в мае», - сказал Асет Магауов.

Ранее вице-министр сообщил, что в Казахстане рассматривается ряд мер для поддержки нефтедобывающих компаний. В частности, Министерством энергетики собран и прорабатывается с заинтересованными госорганами пакет предложений по мерам поддержки нефтегазовой отрасли. В данный пакет вошли 60 пунктов налогового, экологического и других мер административного характера.

Было отмечено, что по итогам рассмотрения государственными органами поддержаны меры по: ускоренному рассмотрению на Межведомственной комиссии вновь получаемых заявлений недропользователей по отнесению месторождений к категориям низкорентабельных и высоковязких, в целях получения льгот; наделению недропользователей правом привлечения поставщиков ТРУ без проведения конкурсов на этапе разведки (за исключением приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при проведении операций по пробной эксплуатации залежи (совокупности залежей) углеводородов в период разведки; проработке механизмов снижения рисков добросовестных недропользователей по привлечению к ответственности за нарушения их подрядчиками Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана; рассмотрению адекватных мер экономического стимулирования в связи с планируемым принятием нового Экологического кодекса, влекущего значительные затраты предприятий на соответствие новым требованиям; предусмотрению корректировки действующих планов природоохранных мероприятий на 2020 год с возможностью переноса на последующий год; отсрочке выполнения условий природопользования, включенных в действующие разрешения на эмиссии в окружающую среду до конца 2021 года. по переносу рабочих программ - Правительством РК дано поручение Министерству энергетики совместно с заинтересованными министерствами проработать возможность переноса сроков исполнения контрактных и лицензионных обязательств по обращениям недропользователей за 2020 год, а также рабочих программ на последующие годы без применения штрафных санкций.