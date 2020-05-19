Продкорпорация Казахстана начинает форвардные закупки зерна

Как будут производиться форвардные закупки сельхозпродукции в Казахстане, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на брифинге по итогам заседания правительства, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Механизм форвардных закупок внедрен по поручению Главы государства. На эти цели из бюджета выделены 24,5 млрд тенге. На указанную сумму планируем закупить около 365 тыс тонн сельскохозяйственной продукции. Здесь в основном четыре вида – это пшеница, ячмень, подсолнечник и гречиха», - сказал Сапархан Омаров.

Глава Минсельхоза пояснил, что основная цель закупа - обеспечение внутреннего рынка сырьем для производства отдельных видов социально-значимых продуктов.

«Сегодня будут зарегистрированы правила проведения форвардных закупок. Все организационные работы проведены, деньги на сегодняшний день перечислены в Продовольственную контрактную корпорацию. Сегодня завтра начнется прием заявок», - уточнил Сапархан Омаров.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует с 1 июня снять все ограничения и квоты на вывоз продовольственных товаров за пределы республики.

«Ограничения и квоты были введены во время чрезвычайного положения для обеспечения продовольственной безопасности. На сегодняшний день в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что сейчас страна обеспечена полностью продовольственными товарами, министерство планирует с 1 июня снять ограничения и запреты», - сказал Сапархан Омаров.