Ограничения на экспорт казахстанских продтоваров могут снять в июне

С июня в Казахстане могут снять ограничения на экспорт муки, зерна и других продовольственных товаров. Об этом на брифинге рассказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"Ограничения и квоты были введены во время чрезвычайного положения для обеспечения продовольственной безопасности страны. Но на сегодняшний день, в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что страна сейчас обеспечена полностью продовольственными товарами, министерство планирует с 1 июня снять все ограничения и запреты", - сказал Омаров.

Глава Минсельхоза отметил, что соответствующий приказ находится на обсуждении и на согласовании.