За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Согласно информации, прирост составил 3,2 процента. В разрезе регионов: город Нур-Султан – 32 (2,5%), город Алматы – 37 (2,0%), город Шымкент – 50 (11,4%), Атырауская область – 23 (3,0%), Костанайская область – 12 (12,2%), Туркестанская область – 5 (2,1%), Карагандинская область – 24 (9,1%), Западно-Казахстанская область – 10 (3,0%), Кызылординская область – 5 (2,0%), Алматинская область – 7 (3,3%), Жамбылская область – 9 (4,3%), Мангистауская область – 1 (0,6%), Актюбинская область – 3 (1,3%).
Отмечается, что всего в стране выявлено 6969 заболевших.
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