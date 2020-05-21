Минсельхоз Казахстана: Залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности

Минсельхоз Казахстана пересмотрел залоговую политику: залог фермеров при кредитовании будет оцениваться по максимальной ликвидности. Об этом в ходе видеосовещания по вопросам финансирования аграрного бизнеса сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Министерство сельского хозяйства РК провело видеосовещание по вопросам финансирования весенне-полевых работ, внедрения форвардного закупа сельхозпродукции, микрокредитования сельского бизнеса и обеспечения лизинга сельхозтехники и оборудования.

В мероприятии приняли участие сотрудники МСХ, руководители фермерских хозяйств, представители акиматов регионов, НПП «Атамекен», НУХ «КазАгро», Продкорпорации, Агрокредитной корпорации, Казагрофинанс, Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, а также Союза фермеров Казахстана.

О реализации текущих программ финансирования фермеров отчитались руководители финансовых институтов «КазАгро». Так, представитель Агрокредитной корпорации рассказал об итогах кредитования по программе «Кен дала», по которой преимущественно мелким и средним фермерам передали 70 млрд тенге под 5% годовых, а также о продвижении финансирования аграриев по программе «Экономика простых вещей» - в рамках этой программы уже выдано 6,5 из 100 млрд. Для ускорения выдачи кредитов Агрокредитная корпорация сократила сроки рассмотрения заявок и перечь запрашиваемых документов.

В упрощенном порядке начал финансировать и Казагрофинанс. На сегодняшний день одобрены заявки на сельхозтехнику для ВПР на 33,3 млрд тенге. При этом, в Казагрофинанс отмечают рост спроса на лизинг среди фермеров. В период действия режима ЧС компания ввела ряд мер поддержки аграриев. В частности, запущена льготная программа «Сделано в Казахстане», которая поможет аграриям получить технику без оплаты аванса, комиссий и залога, под 6% годовых, сроком на 10 лет и с отсрочкой платежей до 1 года.

Фонд финподдержки сельского хозяйства тоже сократил срок рассмотрения заявок на кредит по программе «Енбек» с 11 до 4 дней. В этом году сельский бизнес будет профинансирован почти на 42 млрд тенге.

В свою очередь, Продкорпорация зарегистрировала в Министерстве юстиции РК правила форвардного закупа сельхозпродукции на 2020 год.

После менеджеров финансовых организаций выступил представитель Союза фермеров Казахстана. От имени аграриев Канат Сулейменов озвучил наболевшую проблему низкой оценки залогового имущества фермеров. В этой связи первый вице-министр Айдарбек Сапаров сообщил, что по поручению министра сельского хозяйства Сапархана Омарова залоговая политика была пересмотрена. Теперь залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности.

В завершение видеосовещания он особо акцентировал внимание на важности проведения посевной в оптимальные агросроки.

«В нынешних условиях фермеры должны быть своевременно обеспечены всем необходимым, поэтому акиматам областей и НУХ «КазАгро» нужно принять все меры по своевременной подготовке и качественному проведению весенне-полевых работ с учетом средств, выделенных в рамках программы «Экономика простых вещей». Необходимо взять на особый контроль вопросы микрокредитования и внедрения нового инструмента гарантирования займов, а также обеспечить должное осуществление форвардного закупа сельхозпродукции», - подчеркнул А.Сапаров.