Доллар вновь дорожает в обменниках Казахстана

Курс доллара повышается на KASE и в обменниках Казахстана, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

По итогам утренних торгов на бирже 22 мая курс тенге по отношению к доллару составил 413,70 тенге, что на 0,67 тенге больше по сравнению с предыдущим днем торгов.

Курс валюты в Алматы

По данным Kurs.kz, доллар подорожал также в обменниках Алматы и Нур-Султана. В Алматы курс доллара варьируется от 414,4 до 418 тенге. Средний курс покупки равен 415.80 тенге, курс продажи – 417,79 тенге за один доллар. Накануне средний курс был равен 415,39 тенге.

Курс валюты в Нур-Султане

В обменниках Нур-Султана доллар стоит от 415,5 до 417 тенге. Средний курс равен 416,02 тенге. 21 мая этот показатель был равен 414,63 тенге.

Курс валюты в Шымкенте

В обменных пунктах Шымкента доллар продают от 415,5 до 418 тенге. Средний курс равен 416,21 тенге.