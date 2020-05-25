До 8531 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ». Прирост составил 2,5 процента.
В разрезе регионов: Нур-Султан – 32 (2%), Алматы – 37 (1,7%), Карагандинская область – 33 (5,9%), Жамбылская область – 33 (12,7%), Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%), Атырауская область – 12 (1,4%), Павлодарская область – 10 (5,6%), Актюбинская область – 6 (2,2%), Кызылординская область – 6 (2,1%), Алматинская область – 4 (1,4%), Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%), Костанайская область – 2 (1,7%), Акмолинская область – 1 (0,7%), Мангистауская область – 1 (0,6%).
Всего в стране выявлен 8531 заболевший.
Лента новостей
Президент ЧБТР: Азербайджан имеет значительные резервы для смягчения воздействия COVID-19 на экономику
Армения оказалась на шестом месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом на 1 млн. жителей
Лейла Абдуллаева: Поздравления премьер-министра Армении по случаю праздника Рамазан являются высшим уровнем лицемерия
О диалоге депутата Милли меджлиса Расима Мусабекова и депутата парламента Армении Ованеса Игитяна, представленном в Ютуб канале
Хикмет Бабаоглу: Применение новых технологий в любой области оптимизирует ее развитие, эксплуатацию и управление
Азер Бадамов: Стремление мировых компаний к сотрудничеству с Азербайджаном - результат благоприятной деловой и инвестиционной среды
Язгюль Абдиева: Должны быть приняты меры против людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусе