Режим карантина вводят на месторождении Карачаганак

Главный санврач Западно-Казахстанской области поручил ввести до 5 июня 2020 года режим карантина на территории АО ЗТ "Карачаганак Петролеум Оперейтинг", передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Согласно документу вводятся следующие меры:

- запрет въезда и выезда транспортных средств с территории месторождения, за исключением персонала и транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и иных видов деятельности на месторождении; персонала, подлежащего вывозу с территории месторождения к месту постоянного проживания; транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственных товаров, лекарств, медикаментов, ГСМ и других материалов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности работников и персонала;

- все транспортные средства в обязательном порядке следует подвергать проверке на наличие сопроводительной документации, санитарной обработки и неукоснительной регистрации;

- запретить перемещение людей с 19.00 до 07.00 внутри вахтовых поселков и между ними, за исключением персонала, задействованного в ночной смене, персонала, подлежащего вывозу с территории месторождения к месту постоянного проживания, а также персонала, задействованного в их транспортировке, сотрудников акимата, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийных служб, работников объектов жизнеобеспечения;

- организовать с использованием имеющихся возможностей контроль посредством камер видеонаблюдения в жилых блоках перемещения между этажами, комнатами;

- разместить вновь прибывших трудовых мигрантов в местах проживания (общежития) отдельно от других рабочих предприятия путем выделения отдельного помещения (здания), исключающего контакт с другими и посещение мест массового скопления рабочих в течение 14 дней со дня пересечения границы, обеспечив при этом соблюдение требований изоляции по месту пребывания/проживания (на дому, домашний карантин) лиц с высоким эпидемическим риском CОVІD-19. Указанное требование не распространяется на вновь прибывших работников, не пересекавших границу Республики Казахстан;

- допускать вновь прибывших работников на вахтовую смену с наличием отрицательных результатов лабораторного обследования на COVID-19 (методом ПЦР) – со сроком действия до пяти календарных дней.

Напомним, в Западно-Казахстанской области выявлено 386 случаев коронавируса.