Президент РК поручил выправить ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству, акимам областей, городов выправить ситуацию с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан», - отметил Президент РК.

Ранее о росте заболеваемости коронавирусом COVID-19 рассказал председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Так, в восьми регионах страны прирост заболеваемости коронавирусом превысил 7%.