За сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусом

По данным на 23:59 31 мая, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,1%, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 101 (4,8%), Атырауская область - 69 (6,7%), Карагандинская область - 59 (6,8%), Западно-Казахстанская область - 44 (7,1%), город Шымкент - 32 (3,8%), город Алматы - 31 (1,2%), Кызылординская область - 31 (8,4%), Мангистауская область - 17 (6,8%), Восточно-Казахстанская область - 16 (13,4%), Акмолинская область - 14 (9,2%), Туркестанская область - 9 (2,4%), Алматинская область - 8 (2,3%), Северо-Казахстанская область - 5 (9,3%), Костанайская область - 5 (2,8%), Актюбинская область - 5 (1,5%), Жамбылская область - 3 (0,8%), Павлодарская область - 1 (0,5%).

Выписаны по выздоровлению 184 человека.Три летальных случая.

Всего в стране выявлено 11 308 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5404 человек. Летальных случаев - 41.