Пригородные автобусы возобновили движение в Алматы

С 1 июня возобновлено движение пригородных автобусов в Алматы, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В связи с послаблением карантинных мер, а также снятием блокпостов на границах города Алматы, с 1 июня возобновляется работа общественного транспорта в прежнем режиме. График работы до 21-00 сохраняется», - сообщили в «Алматыэлектротранс».

Также в прежнем режиме курсируют пригородные маршруты: 202 в Каскелен, 212 в поселок Жандосово по верхней части Каскеленской трассы, маршруты выходного дня 209 и 210 в Талгар, 211 в ущелье Алмарасан.

Кроме того, с 1 июня алматинский общественный транспорт, в том числе и метрополитен, будет работать с 06:00 до 23:00.

Стоит отметить, что карантин в городе продолжается, поэтому пассажирам нужно строго соблюдать масочный режим и санитарные нормы.

Напомним, минувшей ночью были убраны все блокпосты по периметру Алматы.