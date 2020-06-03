Пирс для судов возведут на озере Алаколь в Восточном Казахстане

На озере Алаколь в Восточно-Казахстанской области возведут пирс для судов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В этом году будет установлен на побережье специальный причал, то есть пирс для маломерных судов со всем необходимым оборудованием, знаками и табличками», - рассказала в ходе брифинга заместитель руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Инара Бодукова.

При этом она сообщила, что продолжится благоустройство побережья. В частности, будут установлены новые кабинки для переодевания, мусорные контейнеры, информационные таблички и возведена дополнительная спасательная вышка с необходимым оборудованием.

«Кроме того, на побережье запускаются три проекта, которые были про финансированы в прошлом году. Это автостоянка, торговые павильоны и велотротуарная дорожка. Работы по ним завершены. К началу туристического сезона все эти проекты будут запущены», - отметила И. Бодукова.

Напомним, что туристический сезон на озере Алаколь откроется с 13 июня.

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