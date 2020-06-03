В Кызылординской области откроют завод по производству сухого верблюжьего молока

В Кызылординской области Казахстана откроется завод по производству сухого порошка из верблюжьего молока. Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В рамках третьей пятилетки индустриализации до 2025 года в регионе предусматривается реализация 23 проектов общей стоимостью 551,2 млрд. тенге, в рамках которых планируется создание 6400 новых рабочих мест», - отмечено в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что три проекта на сумму 44,2 млрд.тенге планируется реализовать уже в текущем году.

А именно, ТОО «Казахстан Аквакультура ЛТД» в Аральском районе будет введен в эксплуатацию завод по глубокой переработке рыбы, мощностью 4 тыс.тонн переработанной рыбы в год. Стоимость проекта 160 млн.тенге. В рамках проекта предусматривается создание 100 новых рабочих мест.

ТОО «Қармақшы құс» планирует ввести в эксплуатацию в Кармакшинском районе птицефабрику, мощностью 1500 тонн мяса-птицы в год. Стоимость проекта - 1,9 млрд.тенге, на производстве будет занято порядка 50 человек.

Третий проект, завершение реализации которого ожидается в текущем году – это строительство завода по производству листового стекла в городе Кызылорде. Проект реализует ТОО «Orda Glass». Годовая мощность завода -197,1 тыс. тонн листового стекла в год, стоимость проекта 42,1 млрд.тенге. Ввод завода в эксплуатацию позволит обеспечить работой 226 человек.

Кроме того, в Аральском районе ТОО «Qazaq Camel» начало реализацию проекта по строительству завода, производящего в год до 130 тонн сухого порошка из верблюжьего молока. Стоимость проекта 1,5 млрд.тенге. Предприятие позволит обеспечить занятостью около 150 человек.

ТОО «Арал Сода», также в Аральском районе, реализует проект по строительству нового испанского цеха по производству пищевой соли, мощностью 120 тыс.тонн. Стоимость проекта 2,9 млрд.тенге. На производстве будет занято 150 человек.

Во втором полугодии текущего года планируется начать реализацию еще двух проектов. В частности, в Аральском районе начнется строительство завода по производству кальцинированной соды мощностью 300 тыс. тонн в год. Проект реализует ТОО «Арал Сода». Стоимость проекта - 93,5 млрд.тенге. Ввод завода в эксплуатацию позволит создать 699 новых рабочих мест.

ТОО «ABK Prom Service» планирует начать в городе Кызылорде строительство завода по производству стеклопластиковых линейных и насосно-компрессорных труб высокого давления. Мощность завода - 300 км труб в год, стоимость проекта - 1,8 млрд.тенге. На заводе будет занято порядка 80 человек.