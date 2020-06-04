На обновление автобусного парка в Казахстане выделят 10 млрд. тенге

В Казахстане в настоящее время на городских автобусных маршрутах курсирует порядка 10,5 тысяч автобусов, износ которых составляет 43%, это 4,5 тыс. старше 7 лет, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В целях поддержки обновления автобусного парка в регионах в период с 2018 по 2019 годы из республиканского бюджета было выделено 33,5 млрд. тенге по программе льготного кредитования. Это позволило регионам приобрести 693 автобуса отечественного производства.

В текущем году на эти цели из республиканского бюджета одобрено 10 млрд. тенге. Регионами планируется приобретение порядка 1370 единиц автобусов.

Стоит отметить, с текущего года перевозчики обслуживающие социально значимые маршруты освобождаются от НДС на 3 года. Данные меры повысят качество пассажирских услуг для населения и дадут позитивный импульс развития для отечественных заводов изготовителей.