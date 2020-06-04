Казахстан и Китай будут обмениваться таможенной информацией

Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о товарах, перемещаемых через территорию Евразийского экономического союза и КНР, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Соответствующее соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, ратифицировал сенат Казахстана.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании палаты сообщил, что соглашение было подписано 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума председателем коллегии Евразийской экономической коллегии, вице-премьерами государств-членов союза, министром иностранных дел КНР.

"Взаимообмен данными предполагается по экспортным транзитным декларациям участников внешнеэкономической деятельности, за исключением товаров физических лиц для личного пользования. Обмен информацией будет осуществляться в электронном виде по всем видам транспорта с использованием интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза и информационной системы уполномоченного органа Китая", - сообщил глава Минфина.

Он также уточнил, что не позднее 18 месяцев с даты вступления соглашения в силу будут заключены отдельные протоколы, определяющие структуру и формат сведений, а также технические условия информационного обмена.

Указанные протоколы заключаются между центральными таможенными органами государств-членов ЕАЭС и главным таможенным управлением КНР. Они не потребует в дальнейшем ратификации.

Обмен информацией по данному соглашению, как пояснил глава Минфина, позволит ускорить совершение таможенных операций, применять полученные сведения в целях повышения эффективности систем управления рисками и выявлять факты уклонения от таможенного контроля.

Наряду с этим, в целях обеспечения безопасности, предполагается снижение рисков, связанных с ввозом на таможенные территории двух сторон потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров.

Регулярный обмен информацией будет не позже 4 часов после выпуска экспортируемых товаров по автомобильному, железнодорожному, воздушному, водному (морскому и речному) транспорту и транспортным средствам международной перевозки.

После обсуждения законопроекта сенаторы приняли ратификацию законопроекта. Документ направлен на подпись президента.