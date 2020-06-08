За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 1,3 процента, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Алматы - 32 (1,1%) город Нур-Султан - 24 (1,0%) Карагандинская область - 18 (1,6%) Алматинская область - 15 (3,5%) город Шымкент - 14 (1,5%) Западно-Казахстанская область - 13 (1,6%) Атырауская область - 11 (0,9%) Павлодарская область - 11 (4,3%) Жамбылская область - 7 (1,7%) Восточно-Казахстанская область - 5 (2,7%) Туркестанская область - 5 (1,3%) Кызылординская область - 4 (0,9%) Мангистауская область - 3 (0,9%) Костанайская область - 2 (1,0%) Акмолинская область - 1 (0,6%).
Выписан по выздоровлению 241 человек, зарегистрировано три летальных случая. Всего в стране выявлено 12 859 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 376 человек, летальных случаев - 56.