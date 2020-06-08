В Казахстане запустили новую систему страхования в сфере агропромышленного комплекса

В Казахстане вступила в действие новая система страхования в сфере агропромышленного комплекса, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Оператором страхования является Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства – дочерняя организация Холдинга «КазАгро».

В отличие от действовавшей с 2004 года обязательной формы страхования в растениеводстве, новая имеет несколько новшеств.

Во-первых, страхование в сфере АПК теперь является добровольным.

Во-вторых, отсутствуют ограничения по отраслям - страховать можно любые направления в рамках аграрного сектора.

В-третьих, предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий. Она направлена на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину: 50% от суммы страховой премии будет субсидироваться государством, для чего из республиканского бюджета в этом году выделено порядка 2,5 млрд тенге.

- При разработке новой системы были учтены проблемные вопросы обязательного страхования в растениеводстве, - отмечает управляющий директор – член правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Аскар Калиев. - Так, в целях обеспечения защиты интересов сельхозтоваропроизводителей в системе смогут работать только страховые компании, имеющие лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков.

В систему привлечены три международные перестраховочные компании с рейтингом «А» на мировом страховом рынке. Они будут перестраховывать риски, которые берут на себя отечественные компании. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых рисков.

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, будут производиться на электронной платформе Qoldau.kz на основе электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя. Автоматизация процессов позволит минимизировать человеческий фактор и обеспечит прозрачность работы.

- На сегодня Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства утвердил страховые продукты, основанные на индексе влаги в почве – её недостатке и переизбытке, - комментирует Аскар Калиев. – Иными словами, сельхозтоваропроизводитель может застраховать свои посевы от летней засухи и осенних дождей. Страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, овёс) и масличные (подсолнечник, рапс, лён) культуры. Для осуществления мониторинга информация будет поступать с дистанционных источников зондирования земли. Мониторинг уровня влаги ведется на постоянной основе, и факт наступления страхового случая фиксируется автоматически.

Получив уведомление в личном кабинете системы Qoldau.kz и на личную электронную почту о наступлении страхового случая, страхователь (сельхозтоваропроизводитель) при помощи ЭЦП оформляет заявление о выплате на страховщика (страховую компанию), который обеспечивает выплату.

Как показывает практика, более 60% страховых случаев приходится на недостаток влаги, то есть засуху. В связи с этим, а также учитывая завершение посевной кампании, страховой продукт от засухи приобретает особую актуальность.

Для того, чтобы застраховаться от риска недостатка влаги, сельхозтоваропроизводителю необходимо заключить договор страхования до 15 июня этого года. Страховой период при этом охватит 3 месяца – с 15 мая по 15 августа 2020 года.

Договоры страхования от переизбытка влаги следует заключить до 15 августа, страховая защита будет действовать с 15 августа по 15 октября 2020 года.

Перечень страховых продуктов по мере развития системы страхования в АПК будет расширяться с учетом актуальности и востребованности на рынке.