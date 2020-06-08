Президент Токаев: За один год от слов к действиям, Казахстан идет курсом прогрессивных реформ

БАКУ/Trend/ - В Казахстане реализуется крупный пакет политических реформ, которые открывают новый этап в последовательной либерализации общественно-политической жизни, сообщили в понедельник Trend в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Реформы затрагивают дальнейшее развитие базовых институтов демократии – права граждан на мирные собрания, организацию выборов и деятельность политических партий.

В конце мая текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд важных для дальнейшего общественно-политического развития страны законов. Среди них – «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан, «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».

"Эти законы и предусмотренные ими нововведения – часть политических реформ, выдвинутых главой государства в рамках Национального совета общественного доверия. Их принятие – важный шаг на пути к воплощению концепции «слышащего государства» и повышению роли гражданского общества. Новые правовые нормы еще более укрепляют в Казахстане такие ценности, как плюрализм мнений, альтернативные взгляды, конструктивная позиция и ответственность", - говорится в сообщении посольства.

Так, новый закон о митингах значительно упрощает правовое регулирование мирных собраний. В процессе создания законопроекта принимали участие независимые эксперты, гражданские активисты, правозащитники, неправительственные организации. Результатом многоуровневого общественного обсуждения стало расширение изначально заложенных правительством положений в сторону дальнейшей либерализации.

"Закон полностью соответствует 21-й статье Международного Пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В документе прописаны базовые принципы мирных собраний: они должны быть законны, добровольны, не носить насильственного характера и не представлять опасности ни для государства, ни для граждан. Также исключены запреты и обязанности, ограничивающие деятельность журналистов", - отмечают в посольстве.

Теперь в городах Казахстана будут организованы публичные площадки для проведения гражданами мирных собраний, а процедура уведомления о мирных собраниях сократится с 15-ти до 5 дней.

«Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений и альтернативные взгляды. Власть не считает, что несогласие – это деструктив», – отметил Токаев.

По мнению президента Казахстана, обществу и государству пора адекватно отнестись к публичному выражению позиций: «И лучше к этому прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно».

Прежний закон был принят 25 лет назад и, по мнению казахстанских экспертов и международных наблюдателей, давно требовал концептуального пересмотра. Новый закон 2020 года полностью соответствует международным стандартам — принципам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 21 статье международного Пакта о гражданских и политических правах. Законом обеспечивается самое главное – право на волеизъявление.

"В новом документе чётко прописаны базовые принципы мирных собраний: они должны быть законны, добровольны, не носить насильственного характера и не представлять опасности ни для государства, ни для граждан. То есть соблюдены принципы прав человека — «разрешено всё, что не запрещено» и «твои права заканчиваются там, где начинаются права других»", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что совершенствуется законодательство о выборах. Новые законы еще более усилят права женщин и молодежи на участие в политической жизни страны. Они предусматривают введение обязательной 30%-й квоты для женщин и молодых лиц до 29 лет в избирательных партийных списках.

Сейчас парламент Казахстана представлен женщинами на 22 процента (средний показатель женщин в законодательных органах ОЭСР – 30 процентов). В Мажилисе парламента (нижняя палата) количество женщин – 29 человек, в Сенате – 6 человек, а молодые люди в возрасте до 29 лет в парламенте пока не представлены.

В маслихатах (местные представительные органы) представленность женщин составляет порядка 22% или 740 женщин, а молодежи - всего 53 депутата в возрасте до 29 лет. Всего по Казахстану общее количество депутатских мандатов в маслихатах – 3 335.

По статистике, сегодня в Казахстане проживают более 4,5 миллиона экономически активных женщин и 2,8 миллиона молодежи в возрасте от 20 до 29 лет. Отныне на выборах депутатов местного представительного органа и нижней палаты Парламента будет широко представлена указанная категория граждан.

"В целом политика квотирования является достаточно широко распространенной международной практикой. Специальные партийные квоты применяются в странах Европы и наиболее распространены в Германии, Норвегии, Франции и Бельгии, где данные нормы закреплены законодательно", - отметило в ведомстве.

Согласно сообщению, введение в Казахстане новым законом специальных квот станет стимулом для молодого поколения казахстанцев и для женщин к активному участию в политической жизни страны. Действие новых правовых норм начнется в 2021 году – в год очередных выборов в Мажилис парламента (предыдущие парламентские выборы проводились в 2016 году). Согласно Конституции Казахстана, срок полномочий депутатов Мажилиса Парламента составляет 5 лет).

Подписанные президентом страны поправки в Конституционный закон «О выборах» и «О политических партиях» стали важной частью пакета реформ, которые продолжают модернизацию политической системы Казахстана.

Снижение порогового числа подписей для создания политического объединения, которое сможет участвовать в выборах, с 40 тысяч до 20 тысяч человек – важный шаг для дальнейшего развития многопартийной системы Казахстана.

"Так, изменения, внесенные в законодательство, будут способствовать росту влияния партий на политические процессы в стране. Они облегчают порядок создания новых политических партий и общей активизации партийной жизни в стране, что, как ожидается, положительно скажется на процессах разработки и принятия государственных решений. На сегодня в Казахстане зарегистрированы и действуют 6 политических партий", - говорится в сообщении.

Предусмотренные в законах меры в совокупности направлены на переформатирование общественно-политической среды, повышение конкуренции в партийном поле, придание более инклюзивного, сбалансированного характера выборным органам.

Наряду с важнейшими вопросами повышения качества жизни казахстанцев и усиления социальной политики серьезные шаги президент Казахстана делает в области совершенствования действующей политической системы.

"В 2019 году в своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев четко обозначил ключевые принципы своей управленческой политики – это «Преемственность. Справедливость. Прогресс». И уже в течение своего первого года на посту президента Казахстана он успешно реализует эти принципы на законодательном уровне", - сообщили в посольстве.

"Преемственность обеспечена усилением роли молодежи в политической жизни страны, тем самым происходит подготовка молодого поколения казахстанских управленцев, которые в будущем будут способствовать эффективному развитию государства. Справедливость реализована развитием гендерного баланса посредством квот для женщин в представительных органах страны, а также укреплением прав граждан на мирные собрания и новыми возможностями для деятельности политических партий. Прогресс в целом отражается в последовательном движении Казахстана по пути политической модернизации и расширения демократических практик в жизни государства", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что на примере принятого пакета политических реформ видно, что, воплощая в жизнь концепцию «слышащего государства», Токаев, как и обещал, учитывает в первую очередь запросы граждан.

"Тем самым, на новом историческом этапе Казахстан продолжает укрепление демократии, курс на развитие которой был изначально и сознательно выбран народом республики почти три десятилетия назад", - подытожили в посольстве.