ЦБ Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,5%

Национальный банк (центробанк) Казахстана снова принял решение сохранить свою базовую ставку на уровне 9,5% годовых. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На фоне возросших рисков для стабильности финансовой системы из-за обвала на мировых нефтяных рынках 10 марта Нацбанк резко повысил базовую ставку, до 12% с 9,25%, но затем снизил её до 9,5% 6 апреля с целью повышения экономической активности в стране. Затем, в конце апреля, он снова рассмотрел этот вопрос и решил пока ставку больше не менять.

"Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/– 2 процентных пункта", — говорится в распространенном в понедельник сообщении регулятора.

Регулятор констатировал, что "ситуация в мировой экономике стабилизировалась, а на отдельных товарных и финансовых рынках демонстрирует оживление", отметив, что потребление нефти начало постепенно возобновляться на фоне признаков восстановления экономики Китая, смягчения карантинных мер в некоторых европейских странах и США. Кроме того, Нацбанк принимает во внимание то, что странами ОПЕК+ достигнута предварительная договоренность о продлении параметров соглашений о сокращении добычи нефти.

Также, согласно сообщению, дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут основываться на динамике факторов развития ситуации на мировых рынках сырьевых товаров, возобновления роста экономической активности в стране, а также степени отклонения фактической динамики инфляции от прогнозной траектории.

"По мере снижения неопределенности в отношении ключевых трендов на внешних рынках и при развитии ситуации в соответствии с прогнозами Национального банка не исключается рассмотрение вопроса смягчения денежно-кредитных условий", — добавляется в пресс-релизе. Очередное плановое решение ЦБ Казахстана относительно ставки будет объявлено 20 июля.