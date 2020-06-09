Нацбанк Казахстана: Деловая активность бизнеса постепенно восстанавливается

В Казахстане зафиксировано оживление в экономике – индекс деловой активности по экономики в мае вырос до 44, в апреле данный показатель составлял – 37,2. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным Банком Казахстана среди 447 предприятий страны, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Данные компании представляют реальный сектор экономики – промышленность, строительство и услуги. В текущее время на фоне карантинных ограничений динамика индекса в разрезе отраслей остается негативной», - говорится в сообщении Нацбанка.

По сравнению с другими отраслями, наиболее заметно улучшение ситуации в сфере услуг, где индекс вырос до 42,8 или на 8,1 п.п. Это обусловлено укреплением всех компонентов индекса. Индекс деловой активности в строительстве составил 42,1, в промышленности - 46,9.

Также отмечается, что по индексу в промышленности Казахстан (46,9) отстает от Китая (50,7), ЮАР (50,2) и Саудовской Аравии (48,1), но опережает Австралию (41,6), Южную Корею (41,3), Великобританию (40,7), Францию (40,6), США (39,8), Россию (36,2) и др.

По данным Нацбанка, индекс бизнес-климата по экономике Казахстана повысился в мае до (-)13,7, в апреле данный показатель снизился до (-)31,6. Условия ведения бизнеса несколько улучшились и стали менее затруднительными для предприятий реального сектора, тем не менее негативная динамика сохраняется.