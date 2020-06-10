За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,9%, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: Карагандинская область - 50 (4,2%) город Алматы - 35 (1,2%) Актюбинская область - 26 (6,5%) город Нур-Султан - 23 (0,9%) Западно-Казахстанская область - 18 (2,1%) Жамбылская область - 16 (3,6%) город Шымкент - 14 (1,4%) Мангистауская область - 12 (3,6%) Алматинская область - 11 (2,5%) Северо-Казахстанская область - 7 (10,8%) Акмолинская область - 5 (2,8%) Восточно-Казахстанская область - 5 (2,5%) Кызылординская область - 5 (1,1%) Атырауская область - 5 (0,4%) Костанайская область - 3 (1,5%) Павлодарская область - 2 (0,7%) Выписаны по выздоровлению 278 человек. 3 летальных случая.

Всего в стране выявлено 13 319 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 015 человек. Летальных случаев - 61.