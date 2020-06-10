Введение лицензирования микрофинансовой деятельности с 2021 года одобрили в Парламенте Казахстана

В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг» во втором чтении, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Согласно заключению Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, основной целью законопроекта являются снижение долговой нагрузки валютных ипотечных заемщиков и исключение валютного риска в будущем, а также совершенствование регулирования деятельности небанковских финансовых организаций и платежных систем.

По законопроекту от комитетов и депутатов поступило более 80 предложений. В том числе внесены поправки с целью законодательного обеспечения реализации мер, предусмотренных в рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, в частности касающиеся поддержки развития инфраструктуры, внутреннего производства, предпринимательства и обеспечения занятости.

Все поступившие предложения были рассмотрены на семи заседаниях рабочей группы с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также неправительственных организаций.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в целях совершенствования отдельных норм законопроекта приняты следующие поправки:

1) в части защиты прав потребителей финансовых услуг:

- банкам предоставлено право без заявления заемщика валютного ипотечного займа в целях снижения долговой нагрузки применить улучшающее условие в виде уменьшения его денежного обязательства по ипотечному займу в иностранной валюте при замене иностранной валюты на национальную валюту;

2) в части лицензирования микрофинансовой деятельности:

- вместо учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, вводится лицензирование микрофинансовой деятельности с 1 января 2021 года;

3) в целях снижения нагрузки для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы снижены с 10% до 5% от полученного дохода;

4) в части защиты денег, находящихся на сберегательных банковских счетах, от требований третьих лиц:

- предусматривается недопущение взыскания задолженности по договору банковского займа за счет денег, находящихся на сберегательных банковских счетах, являющихся предметом залога по выданным банковским займам, в размере суммы непогашенного основного долга по таким банковским займам путем предъявления платежного требования;

5) в целях усиления требований к обеспечению финансовой стабильности банков устанавливается требование к наличию минимального рейтинга у родительской организации банка;

6) уточнен порядок возмещения затрат национальному оператору телерадиовещания по обеспечению распространения по национальной сети телерадиовещания негосударственных теле-, радиоканалов посредством аналогового и цифрового эфирного телерадиовещания;

7) уточнены статьи 209 и 210 Бюджетного кодекса в части предоставления возможности местным исполнительным органам выпускать ценные бумаги с учетом суммы, необходимой для финансирования в установленном порядке отдельных мероприятий по содействию занятости, определенных в период действия чрезвычайного положения.

Также рабочая группа приняла изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами Мажилиса с целью приведения законопроекта в соответствие с правилами юридической техники. Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения.