За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 2,3 процента, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: Карагандинская область - 52 (4,0%) город Нур-Султан - 50 (1,9%) Актюбинская область - 48 (10,8%) город Алматы - 48 (1,6%) город Шымкент - 29 (2,8%) Алматинская область - 20 (4,3%) Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%) Атырауская область - 14 (1,1%) Мангистауская область - 11 (3,1%) Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2%) Жамбылская область - 5 (1,1%) Туркестанская область - 4 (1,0%) Северо-Казахстанская область - 4 (5,6%) Акмолинская область - 2 (1,1%) Павлодарская область - 2 (0,7%) Костанайская область - 1 (0,5%).

Выписаны по выздоровлению 248 человек. Всего в стране выявлено 13 872 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 593 человек. Летальных случаев - 67.