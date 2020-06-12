Открытие туристического сезона в Павлодарской области переносится

В связи со сложившейся в Павлодарской области эпидемиологической обстановкой открытие туристического сезона в регионе переносится с 15 июня на неопределенный срок. Работа туристических объектов также пока не возобновляется, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Просим жителей и гостей Павлодарской области отнестись к ситуации с пониманием и воздержаться от поездок в зоны отдыха и посещения мест массового скопления людей.

Информация о начале туристического сезона будет сообщена позднее», - призвали в управлении по развитию туризма и спорта Павлодарской области.

Напомним, в течение минувшей недели, с 1 по 7 июня, в Павлодарской области были зарегистрированы 76 заболевших коронавирусом, прирост составил 36,7%. Очередной этап ослабления карантинных мер в регионе планируется при снижении темпов заражения до 5%.