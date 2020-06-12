В Казахстане увеличилось поголовье скота

В Казахстане увеличилось поголовье КРС, овец, свиней, лошадей и верблюдов, передает Trend со ссылкой на energyprom.kz.

Сокращение коснулось только поголовья коз и птицы.

Животноводы страны за четыре месяца произвели продукции на 657 миллиардов тенге — на 2,3% больше, чем годом ранее.

За январь–апрель 2020 года валовой выпуск продукции животноводства достиг 657,1 млрд тенге, реальный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 2,3%.

Самые высокие показатели зафиксированы в Алматинской области: 106,4 млрд тенге, плюс 2,4% за год. В ТОП-3 животноводческих регионов также традиционно вошли Туркестанская (90,8 млрд тенге, плюс 2,8%) и Восточно-Казахстанская (81,9 млрд тенге, плюс 1,6% за год в реальном выражении) области.

В животноводстве Казахстана сохраняется устойчивый рост, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. До конца текущего года объём валовой продукции отрасли планируется довести до 2,6 трлн тенге, поголовье крупного рогатого скота — до 7,8 млн голов, мелкого рогатого скота — до 17,5 млн голов. Будет построено 9 бройлерных птицефабрик, которые дополнительно произведут 105 тыс. тонн мяса птицы. Одновременно планируется нарастить производство на действующих птицефабриках. Основной упор будет сделан на полное обеспечение собственных нужд страны.

К 1 мая поголовье крупного скота в стране достигло 8,8 млн голов, увеличившись на 4,1% за год. Среди всего поголовья КРС 43,3%, или 3,8 млн голов, составили непосредственно коровы.

Поголовье овец составило 22,3 млн голов, плюс 2,7% за год. Поголовье свиней выросло до 933,4 тыс. голов (плюс 1,6% за год), лошадей — до 3,2 млн голов (плюс 7,6%), верблюдов — до 243,2 тыс. голов (плюс 4,1%).

Поголовье коз, напротив, сократилось до 3 млн голов (минус 1,4%). Снизилось также поголовье птицы — до 45,2 млн голов (минус 0,8%).

За четыре месяца в стране было забито в хозяйстве или реализовано на убой 542,5 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (плюс 3,2%), и 314,7 тысячи тонн — в убойном весе (плюс 3,6%).

За тот же период было произведено 1,5 млн тонн коровьего молока (годовой рост составил 3,2%) и получено 1,6 млрд штук куриных яиц (минус 6,1% к прошлому году).

В мае 2020 года в магазинах и на базарах городов страны говядина стоила в среднем 1,9 тыс. тенге за кг (плюс 18% за год), свинина — 1,5 тыс. тенге за кг (плюс 13,2%), баранина — 1,9 тыс. тенге за кг (плюс 20,9%), конина — 2,2 тыс. тенге за кг (плюс 18,6%).

Куры продавались по 920,6 тенге за кг (плюс 6,9%), окорочка — по 849 тенге за кг (плюс 11,6%).