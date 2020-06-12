Казахстан планирует заимствовать на иностранных рынках около $1 млрд

Власти Казахстана в целях погашения дефицита бюджета планируют заимствовать на иностранных рынках приблизительно 400 млрд тенге (около $1 млрд), наиболее привлекательным в этом направлении является российский рынок. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

2 апреля первый вице-министр финансов республики Берик Шолпанкулов заявил, что Казахстан для покрытия бюджетного дефицита планирует занять на внешних рынках $3 млрд. Как он уточнил, для финансирования дефицита бюджета необходимо занять 2,4 трлн тенге ($5,3 млрд по курсу на 2 апреля), из которых около $3 млрд планируется занять на внешних рынках капитала. 12 марта прежний министр финансов Алихан Смаилов заявил, что власти Казахстана намерены в этом году заимствовать на российском рынке до $1 млрд в российских рублях. Он отметил, что если Казахстан будет заимствовать на других рынках в долларах, то нужно учитывать валютные риски.

"Дефицит республиканского бюджета на текущий год составляет 2,4 трлн тенге (около $6 млрд по курсу на 12 июня). Данный дефицит нужно будет профинансировать за счет заимствований. Если мы будем преимущественно привлекать заимствования с внутреннего рынка, я думаю [они составят] порядка 2 трлн тенге. Естественно, остаток - около 400 млрд тенге - мы постараемся из внешних источников привлечь", - сказал Жамаубаев.

По его словам, ведомством сейчас проводится большая аналитическая работа в данном направлении. "Информация очень чувствительная. Все заявления относительно какого-либо рынка порождают определенный спрос и определенные предложения", - пояснил министр.

Как он отметил, в настоящее время наиболее привлекательными являются внутренний рынок и рынок российского рубля. "Российский рубль больше коррелирует с курсом казахстанского тенге. Поэтому для нас более привлекательным является российский рынок. При необходимости мы будем выходить [на него]. В целом переговоры ведутся", - указал Жамаубаев.