До 70 возросло число смертей от коронавируса в Казахстане

Еще два летальных случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В Павлодарской области скончалась женщина 1956 года рождения, в Мангистауской области - мужчина 1966 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 70 летальных случаев: г. Нур-Султан – 14 г. Алматы – 10 г. Шымкент – 10 Акмолинская область – 4 Атырауская область – 3 Восточно-Казахстанская область – 1 Жамбылская область – 1 Западно-Казахстанская область – 3 Карагандинская область – 7 Костанайская область – 2 Мангистауская область – 2 Павлодарская область – 10 Туркестанская область – 3.