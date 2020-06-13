До 70 возросло число смертей от коронавируса в Казахстане
Еще два летальных случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В Павлодарской области скончалась женщина 1956 года рождения, в Мангистауской области - мужчина 1966 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 70 летальных случаев: г. Нур-Султан – 14 г. Алматы – 10 г. Шымкент – 10 Акмолинская область – 4 Атырауская область – 3 Восточно-Казахстанская область – 1 Жамбылская область – 1 Западно-Казахстанская область – 3 Карагандинская область – 7 Костанайская область – 2 Мангистауская область – 2 Павлодарская область – 10 Туркестанская область – 3.
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