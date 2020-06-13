Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 73

Зарегистрирован еще один случай летального исхода от КВИ в Павлодарской области, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Пациентка 1942 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 73 летальных случая.