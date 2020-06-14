За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%, передает Trend со ссылкой «Казинформ».

В разрезе регионов: Карагандинская область - 56 (3,9%) город Нур-Султан - 39 (1,5%) город Алматы - 31 (1,0%) Западно-Казахстанская область - 24 (2,6%) Восточно-Казахстанская область - 18 (7,7%) Актюбинская область - 14 (2,8%) Павлодарская область - 13 (3,9%) Северо-Казахстанская область - 12 (14,3%) город Шымкент - 10 (0,9%) Атырауская область - 9 (0,7%) Алматинская область - 7 (1,4%) Жамбылская область - 7 (1,5%) Мангистауская область - 7 (1,9%) Акмолинская область - 3 (1,6%) Костанайская область - 3 (1,4%) Туркестанская область - 3 (0,7%) Кызылординская область - 2 (0,4%).

Выписаны по выздоровлению 227 человек. 3 летальных случая. Всего в стране выявлено 14 496 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9056 человек. Летальных случаев - 73.