В Байконуре в связи с осложнением обстановки карантин продлен до 21 июня

Глава администрации города Байконура своим постановлением продлил карантин до 24 часов 20 июня 2020 года. Это решение было принято в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как мы сообщали, в Байконуре за последние дни время наблюдается значительный рост заражения коронавирусной инфекцией. С 12 июня часть ограничительных мер, которые были ослаблены, вновь были продлены.

На сегодняшний число заболевших COVID-19 составляет уже 28 человек, выписаны с выздоровлением 9 байконурцев. В связи с этим, глава администрации Константин Бусыгин обратился к жителям города. «Все наши ограничительные меры идут параллельно с теми ограничениями, которые вводились казахстанской стороной на территории Кызылординской области. Мы работаем в четком взаимодействии с казахстанскими коллегами – медицинскими организациями, правоохранительными органами, в том числе генпрокуратурой РК», - отметил глава города Байконура.

Особое внимание горожан мэр города обратил на то, что большинство работников городских служб ГУПЖХ, ГУП «ПЭО «Байконурэнерго», ГУП «ПО «Горводоканал», казахстанских органов власти и организаций, филиала ЦЭНКИ – Космический центр «Южный» проживают в поселках Акай и Торетам: "Тысячи людей ежедневно приезжают в город на работу, остановить их мы не можем, так как оставим город без тепла, света, воды, а также санитарной обработки".

В силе остаются ограничения по въезду на территорию города Байконура и выдаче разовых пропусков для граждан, приезжающих по приглашению жителей города, и командированных лиц.