Изменены правила для прибывающих самолетом в Казахстан пассажиров

В постановление Главного государственного санитарного врача РК от 22 мая 2020 года №37 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» внесены изменения, передает Trendсо ссылкой на Казинформ.

«Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:

1.1) Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших возобновляемыми международными регулярными авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан проводятся согласно приложению 44 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний», - говорится в постановлении.

В ведомстве подчеркнули, что пассажиры, следующие международным транзитом, подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения.

«1.2) Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших нерегулярными авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан проводятся в следующем порядке: все лица, прибывающие нерегулярными авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан подлежат изоляции в карантинном стационаре до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний; лиц предоставивших справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы РК», - говорится в новой редакции постановления.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица, с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению. Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.