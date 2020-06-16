В Казахстане могут пересмотреть налоговые ставки

В мессенджерах и социальных сетях распространяют информацию о том, что в Казахстане ставки НДС могут быть повышени до 16-20%, КПН - до 24%. В настоящее время ставка НДС составляет 12%, КПН – 20%, передает Trend со ссылкой на Центр деловой информации Kapital.kz

Комментируя эту информацию Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов отметил, что при Министерстве национальной экономики создана рабочая группа, которая должна разработать предложения по совершенствованию налогообложения и повышению доходов бюджета.

«Задача рабочей группы - внимательно изучить и проанализировать все предложения на предмет целесообразности, оказываемого эффекта на налогоплательщиков и экономику. По итогам обсуждений в рабочей группе будет сформирован конкретный пакет предложений, которые будут вынесены на обсуждение общественности и рассмотрение правительства. Предварительные результаты будут озвучены в августе текущего года», - уточнил Алихан Смаилов.

На рассмотрении рабочей группы 77 предложений, по которым сейчас проводятся расчеты и обсуждения.

По мнению предпринимателей, повышение ставок осложнит ситуацию на фоне того, что многие предприятия не оправились от кризиса.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев также предложил проработать вопрос введения прогрессивной шкалы ИПН в отношении заработных плат и других видов дохода.

Отметим, по итогам первого квартала доходы госбюджета исполнены на 89,9% к плану, республиканского – на 78,8%, местных бюджетов – на 121,4%.

На поступление НДС на импорт негативное влияние оказала пандемия. В итоге сокращение импорта из третьих стран составляет 87 млн долларов. На неисполнение по КПН повлияло снижение цен на основные экспортные позиции: по сырой нефти – на 22,1%, цинку – на 20,8%, меди – на 9,4%, алюминию – на 9,7%, свинцу – на 10,1%, феррохрому – на 11,6%.