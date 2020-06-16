Еще семь человек скончались от коронавируса в Казахстане
Еще семь летальных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Туркестанская область - мужчины 1945 и 1974 годов рождения, Западно-Казахстанская область - женщина 1932 года рождения и мужчина 1941 года рождения, Карагандинская область - мужчины 1949 и 1939 годов рождения, город Алматы - пациент 1965 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 88 летальных случаев.
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