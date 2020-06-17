350 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

Казахстан 17 июня 2020 08:07 (UTC+04:00)
350 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 87 (3,0%), Карагандинская область - 52 (3,3%), Павлодарская область - 41 (10,7%), город Алматы - 35 (1,1%), Акмолинская область - 22 (10,7%), Западно-Казахстанская область - 21 (2,1%), Атырауская область - 17 (1,3%), Восточно-Казахстанская область - 12 (4,5%), Жамбылская область - 9 (1,8%), город Шымкент - 9 (0,8%), Актюбинская область - 8 (1,5%), Костанайская область - 8 (3,4%), Северо-Казахстанская область - 8 (6,8%), Алматинская область - 7 (1,3%), Кызылординская область - 7 (1,4%), Мангистауская область - 4 (1,0%), Туркестанская область - 3 (0,6%).

Всего в стране выявлено 15542 заболевших.

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