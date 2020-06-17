В июле запускаются регулярные рейсы из Алматы в Сеул и Батуми

С 1 июля 2020 начнутся регулярные полеты между Алматы и Сеулом с частотой 3 раза в неделю, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

C 8 июня авиакомпания Air Astana уже начала выполнять еженедельные репатриационные рейсы между Алматы и столицей Южной Кореи. Кроме того, с 3 июля авиакомпания Air Astana запускает новый регулярный рейс Алматы - Батуми (Грузия) на побережье Черного моря.

Также с 20 июня возобновляется регулярное авиасообщение по следующим маршрутам: 20 июня – Алматы - Анталия - Алматы, 20 июня – Нур-Султан - Стамбул - Нур-Султан, 21 июня- Алматы - Стамбул - Алматы, 21 июня – Нур-Султан - Анталия - Нур-Султан, 23 июня - Атырау - Стамбул - Атырау, 1 июля-Алматы - Тбилиси - Алматы.

Международные рейсы будут выполняться, в основном, на воздушных судах Airbus A320/A321 и Embraer E190-E2.

Ранее Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о том, что международные авиарейсы возобновляются поэтапно с учетом категории страны.

Казахстан возобновит с 20 июня 2020 года поэтапно международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.