Девять человек скончались от коронавируса в Казахстане
БАКУ /Trend/ - В Казахстане зарегистрированы 9 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
город Нур-Султан - женщины 1964, 1952, 1951, 1938, 1950 годов рождения и мужчина 1982 года рождения, город Шымкент - пациент 1979 года рождения, город Алматы - мужчины 1969 и 1960 годов рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 97 летальных случаев.
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