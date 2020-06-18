Еще пять человек скончались от коронавируса в Казахстане

В Казахстане зарегистрированы 5 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

Из них в Нур-Султане - мужчина 1988 года рождения, Карагандинской области - мужчина 1956 года рождения, Алматы - мужчины 1962 и 1965 годов рождения, Акмолинской области - мужчина 1980 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 105летальных случаев: г. Нур-Султан – 25, г. Алматы – 17, г. Шымкент – 12, Акмолинская область – 7, Актюбинская область – 1, Атырауская область – 3, Восточно-Казахстанская область – 1, Жамбылская область – 1, Западно-Казахстанская область – 6, Карагандинская область – 10, Костанайская область – 2 Мангистауская область – 2, Павлодарская область – 13, Туркестанская область – 5