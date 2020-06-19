В Казахстане выявили 474 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3%, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 103 (3,4%) Карагандинская область - 57 (3,4%) город Алматы - 41 (1,3%) город Шымкент - 37 (3,1%) Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7%) Туркестанская область - 32 (6,6%) Жамбылская область - 29 (5,5%) Западно-Казахстанская область - 28 (2,7%) Актюбинская область - 27 (4,8%) Акмолинская область - 20 (8,3%) Атырауская область - 17 (1,2%) Северо-Казахстанская область - 12 (9,0%)m Костанайская область - 11 (4,5%) Кызылординская область - 11 (2,1%) Алматинская область - 9 (1,7%) Мангистауская область - 5 (1,2%)
За сутки выписаны по выздоровлению 237 человека. 8 летальных случаев.
Всего в стране выявлено 16351 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 10139 человек. Летальных случаев - 105.