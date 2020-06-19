Казахстанский завод будет производить до 800 комбайнов в год

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов поделился планами по расширению продуктовых линеек в области машиностроения, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В планах у наших производителей расширение производства и продуктовых линеек, выход на экспорт, а также освоение выпуска запасных частей и комплектующих. В мае прошлого года АО «Агромашходинг КЗ» совместно с крупнейшей китайской корпорацией налажено производство тракторов марки «Ловол» (Стоимость проекта составила 1,6 млрд тенге. Мощность предприятия составляет до 3000 тракторов в год)», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

«В октябре прошлого года дан старт Костанайскому тракторному заводу по сборке тракторов «Кировец», мощностью до 700 тракторов в год. Инвестиции составили 7,3 млрд. тенге», - добавил он.

По информации МИИР, подписан меморандум по организации производства в Северо-Казахстанской области по сборке комбайнов германской компании Claas с объемом инвестиций в 3,6 млрд. тенге. На заводе планируется производить до 300 единиц техники в год.

Кроме того, Казростинжиниринг ЛТД инвестировал в простаивающий завод «Вектор» и возобновил производство комбайнов в кооперации с «Ростсельмаш». Общие инвестиции составили 7,5 млрд тенге. На заводе планируется собирать в год до 800 единиц зерноуборочных комбайнов «Вектор» и «АКРОС».