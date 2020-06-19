За 5 лет субсидирование АПК Казахстана превысило 1,2 трлн тенге

В Казахстане объем субсидирования сельского хозяйства увеличился с 152 млрд тенге в 2014 году до 324,3 млрд в 2019 году. За последние пять лет показатель составил 1,2 трлн тенге. Об этом рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в сенате, отвечая на вопросы депутатов, сообщает Trend со ссылкой на центр деловой информации Kapital.kz

Это позволило аграрной отрасли показывать поступательное развитие. За последние 5 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,7 раза и составил 5,2 трлн тенге. Анализ показал, что прирост произошел за счет увеличения в 2 раза объемов производства в организованных хозяйствах, которые получают субсидии. В то же время рост производства продукции в личных подсобных хозяйствах населения составил всего 30%.

«АПК - это реальный сектор экономики, сейчас многие страны из-за пандемии коронавируса наращивают меры господдержки. Основной эффект от господдержки есть в тех хозяйствах, которые ее получают, там наблюдается динамика развития», - отметил Айдарбек Сапаров.

Отдельно первый вице-министр остановился на вопросе создания условий для реализации сельхозпродукции без посредников. Он напомнил, что министерства сельского хозяйства и торговли и интеграции, а также НПП «Атамекен» проводят совместную работу по поиску наиболее эффективных подходов. В настоящее время рассматривается проект создания сети оптово-распределительных центров для сбыта продукции без излишних наценок.

Кроме того, сейчас по поручению главы государства реализуется пилотный проект «от поля до прилавка» в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

«Данный проект заключается в финансировании мелких и средних производителей на принципах кооперации и гарантированного сбыта произведенной продукции в торговые объекты. Для этого будут задействованы ресурсы программы продуктивной занятости «Енбек» и фондирования торговых сетей через социально-предпринимательские корпорации регионов», сообщил он.

Также, по информации Айдарбека Сапарова, для сокращения цепочек посредников в сфере заготовки сельхозпродукции введено субсидирование заготовительных организаций. Данной мерой поддержки уже пользуются сервисно-заготовитетельные центры, которые обеспечивают прямые поставки продукции мелких хозяйств и домашних хозяйств на перерабатывающие предприятия.