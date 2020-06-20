Казахстан поэтапно возобновляет прерванные из-за пандемии международные авиарейсы

Воздушное сообщение Казахстана с другими странами, прерванное из-за ситуации с коронавирусом, с субботы начнет постепенно восстанавливаться. Согласно планам властей, первыми в этом списке значатся шесть государств - Грузия, Китай, Таиланд, Турция, Южная Корея и Япония, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Казахстане с началом пандемии приостановили практически все пассажирские авиаперевозки - это 540 (100%) регулярных пассажирских рейсов в неделю по 45 внутренним маршрутам и 440 (99%) рейсов в неделю по 97 международным маршрутам. С 1 мая в стране возобновлено выполнение внутренних авиарейсов.

12 июня пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщила, что власти с учетом рекомендаций Минздрава и оценки эпидемиологической ситуации приняли решение о поэтапном возобновлении с 20 июня международных авиарейсов в Грузию, Китай, Таиланд, Турцию, Южную Корею и Японию. По данным ведомства, количество рейсов по международным направлениям будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Кроме того, в министерстве отметили, что рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием, по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и данными государствами.

Планы авиакомпании

16 июня крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana ("Эйр астана") сообщила, что с 20 июня начнет выполнять полеты в Турцию, Грузию и Южную Корею. По данным перевозчика, в субботу планируется возобновление рейсов по маршруту Алма-Ата - Анталья - Алма-Ата и Нур-Султан - Стамбул - Нур-Султан, в воскресенье - Алма-Ата - Стамбул - Алма-Ата.

Кроме того, с 21 июня авиакомпания намерена летать по маршруту Нур-Султан - Анталья - Нур-Султан, с 23 июня - по маршруту Атырау - Стамбул - Атырау, а с 1 июля - Алма-Ата - Тбилиси - Алма-Ата.

В компании также напомнили, что с 8 июня началось выполнение еженедельных вывозных рейсов между Алма-Атой и Сеулом. С 1 июля должны возобновиться регулярные полеты между Алма-Атой и Сеулом с частотой три раза в неделю. Кроме того, с 3 июля Air Astana планирует выполнять новый регулярный рейс Алма-Ата - Батуми на побережье Черного моря.

Нужна ли справка?

15 июня было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, в котором регламентировался порядок проверки прибывающих из этих шести стран пассажиров. У тех, кто прилетит регулярными рейсам из Грузии, КНР, Таиланда, Южной Кореи и Японии, будут мерить температуру, их данные занесут в анкету. При этом справка о тесте на коронавирус не является обязательной.

У пассажиров из Турции также измерят температуру, и им придется заполнить анкету. При наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, с момента получения которой прошло не более пяти суток, прибывшие из Турции не будут подпадать под какие-либо ограничительные меры. При отсутствии такого документа пассажиру назначат лабораторное обследование методом ПЦР в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождения.

О ситуации в стране

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

К настоящему времени в стране подтвержден 16 351 случай инфицирования коронавирусом, 10 411 пациентов выздоровели, 113 человек умерли.