428 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 428 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 2,6 процента, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 79 (2,5%), Карагандинская область - 60 (3,5%), Туркестанская область - 36 (6,9%), город Алматы - 34 (1,0%), Восточно-Казахстанская область - 34 (10,2%), Западно-Казахстанская область - 26 (2,4%), Северо-Казахстанская область - 26 (17,8%), город Шымкент - 23 (1,9%), Акмолинская область - 22 (8,4%), Костанайская область - 20 (7,8%), Жамбылская область - 19 (3,4%), Павлодарская область - 12 (2,7%), Алматинская область - 11 (2,0%), Мангистауская область - 10 (2,4%), Атырауская область - 7 (0,5%), Кызылординская область - 7 (1,3%), Актюбинская область - 2 (0,3%).

Согласно информации, за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев коронавирусной инфекции, выписаны по выздоровлению 272 человека.

Всего в стране выявлено 16779 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 10411 человек. Летальных случаев - 113 .