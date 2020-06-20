Казахстан возобновляет международные авиарейсы

С 20 июня Казахстан возобновляет международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 июня 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию», - сообщало 12 июня Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации ведомства, количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

«Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием, по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами», - поясняли в МИИР.

Согласно информации онлайн-табло Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, сегодня планируется вылет в Стамбул (Эйр Астана). В Алматы 21 июня ожидаются вылеты в Анталью и Стамбул (Эйр Астана).