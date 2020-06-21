В Казахстане пять человек скончались от коронавируса
В Казахстане зарегистрированы пять новых случаев с летальным исходом от коронавируса. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В городе Нур-Султане скончались мужчины, 1956, 1966, 1942 годов рождения, Акмолинской области - женщина, 1955 года рождения, городе Алматы - мужчина, 1960 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Итого по Казахстану 118 летальных случаев.
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