Президент Казахстана наградил ряд медработников орденами и медалями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд медработников орденами и медалями. Об этом, как передает Trend, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

«Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями», - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

Ранее президент поздравил медиков Казахстана с профессиональным праздником.

«Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Напомним, ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено Указом президента Республики Казахстан в 1998 году.