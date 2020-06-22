В Казахстане выявили 507 заболевших коронавирусом

Казахстан 22 июня 2020 07:00 (UTC+04:00)
В Казахстане выявили 507 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 507 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В разрезе регионов: город Нур-Султан – 103 (3,2%), Карагандинская область - 58 (3,2%), Атырауская область - 38 (2,7%), Восточно-Казахстанская область - 34 (8,6%), Костанайская область - 33 (11,3%), Западно-Казахстанская область - 32 (2,8%), город Алматы – 32 (1,0%), Павлодарская область - 31 (6,6%), Северо-Казахстанская область - 27 (13,6%), Акмолинская область – 22 (7,2%), город Шымкент- 19 (1,5%), Туркестанская область - 19 (3,3), Актюбинская область – 18 (3,0%), Мангистауская область - 15 (3,6%), Алматинская область - 10 (1,7%), Жамбылская область - 9 (1,5%), Кызылординская область - 7 (1,3%).

Всего в стране выявлено 17732 заболевших.

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